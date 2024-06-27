В сети обсуждают внешность возлюбленной Брэда Питта

Возлюбленную актера Брэда Питта, Инес де Рамон, раскритиковали за усы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, комментарии появились на сайте Daily Mail.

34-летнюю Инес де Рамон подловили папарацци, когда она гуляла в Лос-Анджелесе. Возлюбленная Брэда Питта вышла на публику в черном топе, темных спортивных брюках, джинсовой рубашке и белых кроссовках. Девушка дополнила свой повседневный образ солнцезащитными очками и сумкой на плечо. Она распустила волосы и отказалась от макияжа.

Читатели Daily Mail обратили внимание на лицо Инес де Рамон. Интернет-пользователи заметили у возлюбленной Брэда Питта усы.

"У Инес есть усы", "Избавься от усов", "Она непривлекательная", "У нее есть усы", "Ей нужен воск для удаления волос", "Фу, я вижу ультратонкие усы", "Она просто некрасивая", - писали в комментариях.

В ноябре 2022-го впервые появились слухи о романе Брэда Питта и Инес де Рамон. Пару заметили вместе на концерте Боно в Лос-Анджелесе, а затем на премьере нового фильма актера "Вавилон". Новая возлюбленная Питта - диетолог, фитнес-тренер и дизайнер ювелирных украшений. В общество знаменитостей она попала благодаря своему браку с актером сериала "Дневники вампира" Полом Уэсли.

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