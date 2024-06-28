Дочь Билла Гейтса подтвердила отношения с внуком Пола Маккартни

Дочь миллиардера Билла Гейтса Фиби впервые подтвердила отношения с внуком Пола Маккартни Артуром Дональдом. Как передает Day.Az, об этом сообщило издание Nylon.

Фиби Гейтс представила прессе Артура Дональда как бойфренда. Только пару месяцев назад дочь миллиардера отказывалась комментировать любые новости о романах.

Впервые слухи об их отношениях появились в октябре 2023 года. Журналисты предполагали, что пара могла познакомиться через родственников: тетя Артура Дональда, модельер Стелла Маккартни, дружит с матерью Фиби Гейтс. Дочь основателя Microsoft тогда не комментировала многочисленные вопросы поклонников в комментариях, несмотря на опубликованное совместное фото из Парижа.

В июле 2022 года Фиби Гейтс представила своего парня Роберта Росса подписчикам, опубликовав с ним совместную фотографию. Возлюбленные познакомились в Стэнфордском университете. Вскоре после этого, пользователи соцсетей начали оставлять негативные комментарии под их фотографиями - некоторые критиковали ее за то, что она вступила в отношениях с чернокожим человеком, а другие обвиняли ее парня в том, что он использует Фиби из-за ее состояния.

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