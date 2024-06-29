Стало известно, почему Мэтт Деймон отговаривал Бена Аффлека от отношений с Дженнифер Лопес

Голливудский актер Мэтт Деймон говорил своему другу и коллеге Бену Аффлеку о том, что у него будут проблемы в отношениях с Дженнифер Лопес. Об этом сообщает издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мэтт пытался предупредить Бена, когда тот снова сошелся с Джей Ло, что они могут разойтись. Мэтт был рядом и помогал Бену восстановиться после их первого расставания, и он чувствовал, что это может произойти снова", - заявил инсайдер издания.

По словам источника, Мэтт Деймон готов поддержать любой выбор Аффлека. Однако он попросил друга сконцентрироваться на своей карьере, а не тратить время на проекты Дженнифер Лопес, как в прошлый раз.

Впервые помолвка Бена Аффлека и Дженнифер Лопес состоялась в 2002 году, однако в 2004-м влюбленные расторгли ее и расстались. В 2021 году актер и певица снова сошлись, а летом 2022-го сыграли свадьбу.

В мае появились слухи о том, что у Дженнифер Лопес и Бена Аффлека серьезные проблемы в отношениях. Сообщалось, что актер переехал из их особняка в арендованный дом. При этом инсайдер отметил, что артист не виноват в разладе.

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