Раскрыты подробности отношений Джастина Тимберлейка с женой после ареста

Певец Джастин Тимберлейк и его жена Джессика Бил сконцентрировались на работе и семье после слухов о разводе из-за скандала с пьяным вождением. Об этом сообщает издание People, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Несмотря на сплетни о расставании, у Джастина Тимберлейка и Джессики Бил все в порядке в личной жизни. Инсайдер из близкого окружения знаменитостей заявил, что сейчас певец и актриса сосредоточены на своей семье и карьере. По словам источника, Джессика Бил гордится успехами своего мужа и всегда готова его поддержать.

"Джесс никогда бы не пропустила концерт Джастина, если бы у нее была возможность присутствовать. Она очень рада за него", - рассказал инсайдер.

18 июня Джастин Тимберлейк отдыхал с друзьями в баре American Hotel в Саг-Харборе. Поп-исполнитель не стал вызывать такси, вместо этого он решил уехать домой на своем BMW. Когда полиция остановила артиста, он отказался сдать тест на наличие алкоголя в крови. Джастина Тимберлейка арестовали и отвезли в участок. Сотрудники правоохранительных органов утверждали, что певец был в состоянии алкогольного опьянения, у него была замедленная речь и "стеклянные" "налитые кровью" глаза.

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