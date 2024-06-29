Бен Аффлек вывез все вещи из общего дома с Дженнифер Лопес

Голливудский актер Бен Аффлек окончательно съехал из особняка, в котором проживал вместе с певицей Дженнифер Лопес. Об этом сообщает издание People, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инсайдер из близкого окружения звезд заявил, что Бен Аффлек собрал все свои вещи и увез их в арендованный дом, пока Дженнифер Лопес находилась на отдыхе в Италии.

"Бен продолжает жить в Брентвуде. Он там уже около двух месяцев. Наверное, он в порядке. Он каждый день в своем офисе и, кажется, сосредоточен на работе. Он также проводит время со своими детьми", - рассказал второй источник.

В мае появились слухи о том, что у Дженнифер Лопес и Бена Аффлека серьезные проблемы в отношениях. Сообщалось, что актер переехал из их особняка в арендованный дом. При этом инсайдер отметил, что артист не виноват в разладе.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!