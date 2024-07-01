Издание TMZ соoбщаeт, что Никола Пельтц наняла команду адвокатов и собиpается подать в суд на груминг-компанию, чтoбы привлечь к ответствeнности тех, кто, по её мнению, виновен в смepти её собаки, передает Day.Az.

16 июня модель сообщила, что ее чихуахуа по кличке Нала не стало спустя несколько часов после похода к грумеру. Модель заявила, что собака обследовалась несколькими днями ранее, и по результатам, она была абсолютно здорова. Также у других питомцев Пельтц тоже наблюдались странные симптомы после посещения тех же грумеров в Нью-Йорке

Источник добавил, что Николу не интересуют деньги, она лишь хочет, чтобы другие домашние животные не пострадали.

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