https://news.day.az/showbiz/1672399.html Том Круз и другие известные актеры на фестивале Glastonbury - ФОТО
Том Круз и другие известные актеры на фестивале Glastonbury - ФОТО
Том Круз, Коннор Круз, Кристофер МакКуорри, Саймон Пегг и Джиллиан Андерсон побывали на выступлении группы Coldplay.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Звезд заметили на четвертый день фестиваля "Glastonbury", который проходит в Гластонбери, Англия.
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