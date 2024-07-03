Том Круз и другие известные актеры на фестивале Glastonbury

Том Круз, Коннор Круз, Кристофер МакКуорри, Саймон Пегг и Джиллиан Андерсон побывали на выступлении группы Coldplay.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Звезд заметили на четвертый день фестиваля "Glastonbury", который проходит в Гластонбери, Англия.