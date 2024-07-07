Дети Анджелины Джоли переживают за здоровье актрисы

Дети голливудской актрисы Анджелины Джоли переживают за ее здоровье. Как передает Day.Az, об этом сообщает издание In Touch Weekly.

Инсайдер из окружения знаменитостей заявил, что у Анджелины Джоли появились проблемы с питанием из-за бракоразводного процесса с Брэдом Питтом. По словам источника, во время стресса актриса не может есть.

"Ей трудно даже проглотить протеиновый коктейль, не говоря уже о полноценном приеме пищи. А с этим судебным разбирательством, которое все тянется и тянется, уровень ее стресса зашкаливает, что действительно влияет на ее питание", - рассказал инсайдер.

Источник заявил, что Анджелина Джоли пытается сформировать у своих детей правильные пищевые привычки, но сама не придерживается их. Сейчас звездные наследники готовят для актрисы и "ворчат", если она поела недостаточно.

"Их очень расстраивает видеть ее такой худой. Они все обеспокоены", - добавил инсайдер.

У актрисы есть шестеро детей: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон и дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Все изначально носили фамилию Джоли-Питт, хотя лишь трое - Шайло, Нокс и Вивьен - являются биологическими детьми Анджелины и Брэда Питта. 19 сентября 2016 года Джоли подала документы на развод, но он был официально завершен лишь в 2019-м. Сейчас бывшие супруги делят имущество.

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