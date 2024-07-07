https://news.day.az/showbiz/1672971.html Сколько денег потратил возлюбленный Тейлор Свифт за раз
Сколько денег потратил возлюбленный Тейлор Свифт за раз
Известный игрок в американский футбол Трэвис Келси потратил на шопинг в Лондоне 7,5 миллиона рублей за раз. Как передает Day.Az, соответствующую информацию приводит The US Sun.
По данным журналистов, 34-летний возлюбленный певицы Тейлор Свифт посетил магазин люксового бренда Burberry, где приобрел кожаную куртку-бомбер за 4950 долларов, классическую кожаную байкерскую куртку за 5900 долларов и стеганую куртку-бомбер стоимостью 2350 долларов.
"Трэвису нравится стиль Burberry", - заявил инсайдер.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре