Сколько денег потратил возлюбленный Тейлор Свифт за раз

Известный игрок в американский футбол Трэвис Келси потратил на шопинг в Лондоне 7,5 миллиона рублей за раз. Как передает Day.Az, соответствующую информацию приводит The US Sun.

По данным журналистов, 34-летний возлюбленный певицы Тейлор Свифт посетил магазин люксового бренда Burberry, где приобрел кожаную куртку-бомбер за 4950 долларов, классическую кожаную байкерскую куртку за 5900 долларов и стеганую куртку-бомбер стоимостью 2350 долларов.

"Трэвису нравится стиль Burberry", - заявил инсайдер.

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