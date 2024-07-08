Скончался продюсер "Титаника"

Голливудский оскароносный продюсер, ставший известным благодаря кинокартинам "Титаник" и "Аватар", Джон Ландау ушел из жизни.

Как передает Day.Az со ссылкой на TSN, звезды не стало в возрасте 63 лет. Печальное известие сообщило иностранное издание Variety. Причиной смерти Джона стала борьба с онкологическим заболеванием. К сожалению, он не смог справиться с раком и скончался 5 июля.

На смерть Ландау также отреагировал сопредседатель Disney Entertainment Алан Бергман и почтил его память.

"Джон был провидцем, который обладал необычайным талантом и страстью воплощать в жизнь некоторые из самых незабываемых историй на большом экране. Его выдающийся вклад в киноиндустрию оставил неизгладимый след, и мы будем за ним очень скучать. Он был культовым и успешным продюсером, но еще лучшим человеком и настоящей силой, которая вдохновляла всех вокруг", - с грустью прокомментировал Бергман.

Отметим, что Джон Ландау родился в США. Он был одним из продюсеров, создавших несколько самых кассовых фильмов всех времен. Славился также своим сотрудничеством с режиссером Джеймсом Кэмероном, с которым они работали над всемирно-известными блокбастерами "Титаник" и "Аватар". Продюсер получил премию "Оскар" в категории "Лучший фильм" за "Титаник", собравший более 1 млрд долл. в мировом прокате. Незадолго до смерти легендарный продюсер также активно участвовал в создании сиквелов "Аватара", последний из которых планируется выйти в 2031 году.

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