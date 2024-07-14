Британская супермодель и актриса Кара Делевинь рассказала о борьбе с алкогольной и наркотической зависимостью. Интервью с ней публикует The Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В беседе с журналистами 31-летняя манекенщица призналась, что фотографии папарацци, сделанные в сентябре 2022 года, заставили ее пересмотреть свой образ жизни. "Это разорвало мое сердце. Я ведь тогда думала, что просто развлекаюсь. В каком-то смысле эти фотографии были чем-то, за что можно быть благодарной. Тогда я была не в порядке. Если бы я продолжала идти по тому же пути, то меня бы уже не было. Либо я сделала бы что-то очень глупое", - посетовала она.

По ее словам, ее путь к трезвости был долгим и сложным. Знаменитость перестала пить спиртные напитки, отказалась от наркотиков и прошла курс реабилитации. "У этого процесса, конечно, есть свои взлеты и падения, но я стала освобождаться от многого. Люди хотят, чтобы моя история стала чем-то вроде выпуска после школы, где я просто говорю: "О, смотрите, я была наркоманкой, а теперь все - я трезвая". Но это не так просто. Это не происходит в одночасье", - объяснила собеседница издания.

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