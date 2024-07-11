Бен Аффлек не на шутку разозлил Джей Ло.

Как передает Day.Az, певица собирается отсудить у актера половину его имущества, а также вернуть деньги, которые потратила на него во время брака.

Приближенный к паре инсайдер рассказал, что на протяжении последних двух лет большая часть супружеских расходов была на Лопес. Путешествия, частные самолеты, отели, тусовки, бензин и даже кофе оплачивала Дженнифер.

К тому же, как выяснилось, певица внесла основную часть денег за роскошный особняк, в котором проживала пара. Теперь артистка считает себя использованной и собирает все чеки, чтобы до цента вернуть средства, вложенные в вечно недовольного супруга.

"Он бросил ее. Теперь она готова играть жестко", - добавил источник.

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