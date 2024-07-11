Из 90-х… Мири Юсиф представил авторский проект "Köhnələr"

Народный артист Азербайджана Мири Юсиф представил клип на композицию "Köhnələr", музыку и слова к которой написал сам, сообщили Day.Az в пресс-службе исполнителя.

Композиция представлена в жанре рэпа и повествует о днях минувших, о том, что многое поменялось, и поколению 90-х не так то просто в современном мире. Режиссер и оператор клипа - Али Фархад, аранжировка - Тарлан Мамедли, мiks и masterinq - Олег Наумов.

Клип представлен в преддверии концерта, который будет представлен 12-14 июля в Зеленом театре в Баку.

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