https://news.day.az/showbiz/1674226.html Из 90-х… Мири Юсиф представил авторский проект "Köhnələr" - ВИДЕО
Из 90-х… Мири Юсиф представил авторский проект "Köhnələr" - ВИДЕО
Народный артист Азербайджана Мири Юсиф представил клип на композицию "Köhnələr", музыку и слова к которой написал сам, сообщили Day.Az в пресс-службе исполнителя.
Композиция представлена в жанре рэпа и повествует о днях минувших, о том, что многое поменялось, и поколению 90-х не так то просто в современном мире. Режиссер и оператор клипа - Али Фархад, аранжировка - Тарлан Мамедли, мiks и masterinq - Олег Наумов.
Клип представлен в преддверии концерта, который будет представлен 12-14 июля в Зеленом театре в Баку.
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