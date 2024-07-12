Джиджи Хадид назвали бездомной из-за новых фото с Брэдли Купером

Супермодель Джиджи Хадид высмеяли за небрежный вид на фото с Брэдли Купером. Как передает Day.Az, об этом сообщает Daily Mail.

Джиджи Хадид вышла на публику в укороченной белой футболке с принтом в виде улыбающегося смайлика, серых спортивных штанах с низкой посадкой и замшевых сабо. Образ дополнили солнцезащитные очки и желтая сумка. Вместе с ней появился Брэдли Купер. Однако поклонники не оценили образ супермодели.

"Странная пара. Выглядят так, как будто живут в фургоне", "Почему она так одета? Она бездомная?", "Она бомжует?" - написали они.

В октябре прошлого года появились слухи о романе модели с Брэдли Купером. Тогда Джиджи Хадид впервые заметили на свидании с актером. Пара ужинала в Нью-Йорке. После этого звезд засняли во время прогулки по городу. В начале января модель появилась на публике с матерью артиста после церемонии вручения премии "Золотой глобус". Семья общалась весь вечер, а после покинула мероприятие на разных автомобилях. В марте Джиджи Хадид и Брэдли Купера засняли за поцелуями в ресторане.

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