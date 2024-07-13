Вышел первый трейлер нового «Капитана Америки»

Marvel представила первый трейлер фильма "Капитан Америка: Дивный новый мир". Видео вышло на YouTube-канале киностудии, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Известно, что премьера ленты состоится 14 февраля 2025 года. По сюжету Капитаном Америка стал Сэм Уилсон, ранее известный как Сокол. После событий фильма "Мстители: Финал" Стив Роджерс отдал ему свой щит, и теперь новому главному герою предстоит защищать мир от очередной опасности.

В фильме появился новый герой - президент США Таддеус Громовержец Росс в исполнении актера Харрисона Форда. По сюжету он сможет превращаться в красного Халка, которого показали в конце трейлера.

События фильма "Капитан Америка: Дивный новый мир" происходят после сюжета картины "Дэдпул и Росомаха", премьера которой ожидается в 2024 году.

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