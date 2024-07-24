Объявлена программа 81-ого Венецианского кинофестиваля.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Фильмом открытия станет "Битлджус Битлджус", а в конкурсе участвуют "Джокер: Безумие на двоих", "Плохая девочка" с Николь Кидман, байопик Марии Каллас "Мария" с Анджелиной Джоли, новый фильм Луки Гуаданьино "Квир" с Дэниелом Крейгом и Дрю Старки, а также англоязычный дебют Педро Альмодовора "Комната по соседству" и многое другое.

Вне конкурса покажут фильм "Одинокие волки" с Брэдом Питтом и сериал Альфонсо Куарона "Дисклеймер" с Кейт Бланшетт.