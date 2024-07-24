https://news.day.az/showbiz/1677097.html Отель в Германии закрыли из-за фанатов Тейлор Свифт
Отель в Германии закрыли из-за фанатов Тейлор Свифт
Фанаты Тейлор Свифт вынудили немецкую полицию закрыть отель, где проживала американская певица перед концертом в рамках тура Eras.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет Page Six.
Толпа фанатов артистки оккупировала вход в отель, находящийся в Гамбурге. Предположительно, у здания присутствовало около 300 поклонников Свифт. Отмечается, что немецкая полиция находится в состоянии повышенной готовности.
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