Отель в Германии закрыли из-за фанатов Тейлор Свифт

Фанаты Тейлор Свифт вынудили немецкую полицию закрыть отель, где проживала американская певица перед концертом в рамках тура Eras.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет Page Six.

Толпа фанатов артистки оккупировала вход в отель, находящийся в Гамбурге. Предположительно, у здания присутствовало около 300 поклонников Свифт. Отмечается, что немецкая полиция находится в состоянии повышенной готовности.

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