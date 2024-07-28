Жена Джастина Бибера объяснила, почему не близка со своей семьей

Модель и бизнесвумен Хейли Бибер призналась в интервью журналу W Magazine, что отдалилась от своих родственников, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Хейли Бибер объяснила, что теперь она занимается построением семьи с мужем Джастином Бибером, а не сосредотачивается на прошлом.

"На данном этапе жизни я не очень близка со своей семьей, потому что чувствую себя очень независимой. Теперь я сама по себе, и я построила свою собственную семью", - заявила модель.

При этом знаменитость отметила, что когда она вспоминает свое детство, у нее возникают "очень теплые и хорошие воспоминания".

9 мая Хейли Бибер объявила о первой беременности.

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