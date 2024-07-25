https://news.day.az/showbiz/1677294.html Дженнифер Лопес поделилась кадрами со своей вечеринки - ФОТО - ВИДЕО
Дженнифер Лопес поделилась кадрами со своей вечеринки - ФОТО - ВИДЕО
Дженнифер Лопес поделилась фотографиями и видео с вечеринки по случаю своего Дня Рождения.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Мероприятие прошло в стиле "Бриджертонов".
На такую вечеринку с удовольствием сходили бы многие ее фанаты.
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