Селин Дион и Леди Гага могут выступить на церемонии открытия ОИ-2024

Канадская певица Селин Дион, спустя четыре года вынужденного перерыва по состоянию здоровья, может выступить на открытии Олимпийских игр в Париже 26 июля вместе с американской певицей Леди Гагой. Об этом сообщает журналист радиостанции RMC Тьерри Моро, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Селин Дион и Леди Гага репетировали дуэтом песню Эдит Пиаф La vie en rose", - написал он в X (ранее Twitter). По словам Моро, для канадской певицы модный дом Dior приготовил наряд с розовыми и черными перьями.

Сама Дион опубликовала на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) опубликовала фото из Парижа, где она стоит возле стеклянной пирамиды Лувра, которая сейчас находится в "серой зоне" безопасности и туда пускают лишь по специальным пропускам. По данным СМИ, она поселилась в отеле на Елисейских полях. Однако организаторы церемонии до сих пор официально не подтвердили ее участие, заявив лишь, что в конце этого события ожидаются "сюрпризы".

За время своей музыкальной карьеры Дион выпустила почти полсотни альбомов, в том числе 26 студийных, семь концертных и 14 сборников, а также не менее 130 синглов. Шестнадцать из альбомов вышли на французском.

Ее последний концерт состоялся в марте 2020 года в США, однако последующие выступления были отменены из-за пандемии коронавируса. В 2021 году Дион отменила запланированные концерты в связи с сильными мышечными спазмами. По медицинским причинам отменялись ее последующие гастроли в 2022 и 2023 году - последняя отмена касалась периода вплоть до апреля 2024 года и затронула порядка 40 мероприятий. Радиостанция Franceinfo со ссылкой на заявление певицы сообщала, что это связано с необходимостью пройти курс лечения.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!