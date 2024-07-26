https://news.day.az/showbiz/1677564.html Азербайджанский певец чудом спасся от ДТП - ВИДЕО
Азербайджанский певец чудом спасся от ДТП - ВИДЕО
Азербайджанский певец MadTeen (Метин Гусейнзаде) чудом спасся от произошедшего в Баку ДТП.
Как передает Day.Az, он смог за нескольких секунд увернуться от автомобиля, врезавшегося в другую машину, стоявшую на мойке.
В результате аварии пострадал мойщик, который сейчас находится в больнице с переломанными ногами и травмой головы.
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