Леонардо Ди Каприо решил не жениться после двух лет отношений с топ-моделью

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо решил остаться холостяком после двухлетнего романа с Витторией Черретти. Об этом сообщает In Touch Weekly, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инсайдер издания заявил, что Леонардо Ди Каприо не изменился, несмотря на продолжительный роман.

"Лео по-прежнему играет по своему собственному набору правил, когда дело доходит до отношений. Летом он снимает напряжение и делает все, что захочет. Виттория не подписалась бы на эти отношения, если бы не знала об этом", - сообщил он.

Слухи о романе Леонардо Ди Каприо с моделью Витторией Черетти появились в мае 2023 года. Тогда их заметили во время прогулки в Каннах. В начале сентября актера и модель засняли за поцелуями в ночном клубе на Ибице. В конце февраля знаменитостей подловили во время прогулки в Лос-Анджелесе. Недавно влюбленные спровоцировали сплетни о помолвке. Папарацци заметили на безымянном пальце Виттории Черетти кольцо. Однако вскоре инсайдер заявил, что Ди Каприо пока не готов к такому серьезному шагу.

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