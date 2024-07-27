Голливудскую актрису Меган Фокс заподозрили в беременности из-за клипа бойфренда рэпера Machine Gun Kelly. Клип появился в его Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru

В кадре 38-летняя Меган Фокс демонстрирует округлившийся живот в мини-платье с цветочным принтом, а ее бойфренд целует его. Однако пара официально не комментировала новость о беременности. Поклонники остались в недоумении: одни начали поздравлять пару, а другие предположили, что это архивные кадры. Несколько лет назад Меган Фокс перенесла выкидыш.

Меган Фокс и музыкант Machine Gun Kelly объявили о помолвке в январе 2022-го. Однако спустя год влюбленные оказались на грани разрыва. Исполнителя заподозрили в измене с гитаристкой Софи Ллойд. Известно, что после этого актриса пропустила вечеринку по случаю дня рождения бойфренда, а также съехала от него. В июне 2023-го знаменитости помирились. Позже Меган Фокс снова надела помолвочное кольцо, которое подарил ей Machine Gun Kelly. Однако в марте 2024 года актриса заявила, что расторгла помолвку с возлюбленным.

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