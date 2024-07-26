Красная дорожка Dream Fest в Баку - позитивные Arabesque, Efendi со звездной короной и другие знаменитости

Представляем читателям Day.Az фоторепортаж с третьего дня с красной дорожки первого Международного музыкального фестиваля Dream Fest, который проходит в городе-курорте Sea Breeze в Баку.

Участники третьего дня концертной программы - Artik Asti, Seville, Наталья Подольская, Владимир Пресняков, Брендон Стоун, Амирчик, Ани Лорак, Зомб, Arabesque, Elman, Mona, Tony, Andro, Original Enigma Voices, Emin, Jony, Asammuel, Ceza, Kenan, K-Maro, Самира Эфенди (Efendi), Craig David, Dj Burak Yeter.

Dream Fest - это новое событие в музыкальной истории Sea Breeze, атмосфера легендарного музыкального фестиваля на берегу Каспийского моря, который станет еще глобальнее. География стран исполнителей расширилась до мирового масштаба: Азербайджан, Грузия, Турция, Европа, Америка, страны СНГ. Абсолютно новый взгляд на фестивальную культуру: шесть дней грандиозного open-air, невероятные шоу, три музыкальные сцены и выступления сотни артистов и мировых звезд с 23 по 28 июля. Шесть дней живой музыки, драйва и отличного настроения - все это на каспийском побережье, в любимом месте отдыха бакинцев и гостей города. Необыкновенный восточный колорит гостеприимной азербайджанской культуры является неотъемлемой частью фестиваля.

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