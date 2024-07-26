Братья Майкла Джексона совершили прогулку по Баку

Культурную программу третьего фестивального дня Dream Fest в городе-курорте Sea Breeze в Баку открыла атмосферная пресс-прогулка с легендарной музыкальной группой The Jacksons, с которой началась карьера короля поп-музыки Майкла Джексона, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Братья Майкла в компании журналистов познакомились с главными достопримечательностями Баку - современного города с древними восточными традициями, побывали в Ичеришехер.

"Баку - изумительный город. Меня невероятно впечатляет культура Азербайджана: восточные традиции, колорит, архитектура. Все здесь пропитано духом истории. А еще в Баку мы встречаем прекрасных людей - добрых и открытых. Мы очень рады возможности приехать на такое замечательное событие, как Dream Fest. До встречи на нашем концерте!", - поделился Марлон Джексон.

Dream Fest - это новое событие в музыкальной истории Sea Breeze, атмосфера легендарного музыкального фестиваля на берегу Каспийского моря, который станет еще глобальнее. География стран исполнителей расширилась до мирового масштаба: Азербайджан, Грузия, Турция, Европа, Америка, страны СНГ. Абсолютно новый взгляд на фестивальную культуру: шесть дней грандиозного open-air, невероятные шоу, три музыкальные сцены и выступления сотни всемирно известных артистов с 23 по 28 июля. Шесть дней живой музыки, драйва и отличного настроения - все это на каспийском побережье, в любимом месте отдыха бакинцев и гостей города. Необыкновенный восточный колорит гостеприимной азербайджанской культуры является неотъемлемой частью фестиваля.

Смотреть впечатляющие концерты всю фестивальную неделю можно онлайн, благодаря прямой трансляции фестиваля в социальной сети "ВКонтакте". Телевизионную версию DREAM Fest зрители увидят на телеканале НТВ.

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