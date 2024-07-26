Мировые звезды Arabesque, Craig David и другие знаменитости Dream Fest на грандиозном концерте в Баку

Третий день первого Международного музыкального фестиваля Dream Fest, который с большим успехом и с аншлаговыми концертами проходит на побережье города-курорта Sea Breeze, тоже запомнится зрителям самыми яркими впечатлениями, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

На трех сценах фестиваля выступили: Seville (Artik & Asti) и Nick Riin, Наталья Подольская и Владимир Пресняков, Брэндон Стоун, Amirchik, Ани Лорак, ЗОМБ, Arabesque, Mona, Tony, Andro, Original Enigma Voices, Emın, Jony, Asammuel, Ceza, Kenan L, K-Maro, Efendı, Craig David Presents TSS, Burak Yeter. Ведущие концерта: несравненная Регина Тодоренко и звездный дуэт - Эльдар Гасымов & Нигяр Джамал.

В Баку приехал известный музыкант и один из самых успешных продюсеров в мире Дэвид Фостер, сразу заглянув в VIP-зону фестиваля, чтобы поприветствовать друга и организатора Dream Fest Эмина Агаларова. Концерт легенды музыкальной сцены в рамках фестиваля пройдет 27 июля. Вместе с Дэвидом звездными гостями вечера стали Ани Лорак с семьей, Алина Шпак, Гусейн Гасанов, Катя Адушкина и многие другие.

Dream Fest - это новое событие в музыкальной истории Sea Breeze, атмосфера легендарного музыкального фестиваля на берегу Каспийского моря, который станет еще глобальнее. География стран исполнителей расширилась до мирового масштаба: Азербайджан, Грузия, Турция, Европа, Америка, страны СНГ. Абсолютно новый взгляд на фестивальную культуру: шесть дней грандиозного open-air, невероятные шоу, три музыкальные сцены и выступления сотни всемирно известных артистов с 23 по 28 июля. Шесть дней живой музыки, драйва и отличного настроения - все это на каспийском побережье, в любимом месте отдыха бакинцев и гостей города. Необыкновенный восточный колорит гостеприимной азербайджанской культуры является неотъемлемой частью фестиваля.

Смотреть впечатляющие концерты всю фестивальную неделю можно онлайн, благодаря прямой трансляции фестиваля в социальной сети "ВКонтакте". Телевизионную версию DREAM Fest зрители увидят на телеканале НТВ.

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