60-летний Брэд Питт посетил «Формулу-1» и восхитил фанатов моложавой внешностью

Американский актер и кинопродюсер Брэд Питт посетил Гран-при Бельгии "Формулы-1" и восхитил фанатов моложавой внешностью. Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте издания Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

60-летний артист предстал перед публикой в белых брюках и черной куртке, надетой на белую водолазку. На нем были солнцезащитные очки с коричневыми линзами и массивное золотое кольцо.

Читатели портала оценили внешний вид звезды "Бойцовского клуба" в комментариях под материалом. "Он всегда был красивым и остается таким до сих пор", "Да, он действительно привлекательный", "Стареет, как хорошее вино", "Какая у него прекрасная фигура. Великолепно", "Он красавчик - и точка", "Самый красивый 60-летний мужчина на планете. Он становится все лучше и лучше", - высказывались они.

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