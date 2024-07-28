Селена Гомес получила от бойфренда подарок за $600 тысяч

Певица Селена Гомес получила от бойфренда Бенни Бланко подарок за 50 миллионов рублей. Об этом сообщает Radar Online, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Музыкальный продюсер подарил Селене Гомес цепочку с кулоном в виде буквы b. Бриллиантовое украшение стоит $600 тысяч. На новых фото певица показала украшение.

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