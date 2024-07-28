https://news.day.az/showbiz/1677715.html Селена Гомес получила от бойфренда подарок за $600 тысяч
Селена Гомес получила от бойфренда подарок за $600 тысяч
Певица Селена Гомес получила от бойфренда Бенни Бланко подарок за 50 миллионов рублей. Об этом сообщает Radar Online, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Музыкальный продюсер подарил Селене Гомес цепочку с кулоном в виде буквы b. Бриллиантовое украшение стоит $600 тысяч. На новых фото певица показала украшение.
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