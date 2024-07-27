https://news.day.az/showbiz/1677765.html Селин Дион впервые за два года вышла на сцену на церемонии открытия Олимпиады
Селин Дион впервые за два года вышла на сцену на церемонии открытия Олимпиады
Канадская певица Селин Дион выступила на открытии летней Олимпиады в Париже. Об этом сообщает TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Сцену для Селин Дион обустроили на Эйфелевой башне. Она вышла к зрителям впервые за два года, чтобы исполнить песню Эдит Пиаф "Hymne A L'Amour".
Как утверждают очевидцы, певица с трудом сдерживала слезы. Дион долгое время не могла выступать из-за синдрома мышечной скованности - серьезного неврологического расстройства, из-за которого артистка испытывает сильные боли.
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