Селин Дион впервые за два года вышла на сцену на церемонии открытия Олимпиады

Канадская певица Селин Дион выступила на открытии летней Олимпиады в Париже. Об этом сообщает TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сцену для Селин Дион обустроили на Эйфелевой башне. Она вышла к зрителям впервые за два года, чтобы исполнить песню Эдит Пиаф "Hymne A L'Amour".

Как утверждают очевидцы, певица с трудом сдерживала слезы. Дион долгое время не могла выступать из-за синдрома мышечной скованности - серьезного неврологического расстройства, из-за которого артистка испытывает сильные боли.

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