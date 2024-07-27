Легендарный Энгельберт Хампердинк, братья Майкла Джексона, CC Catch и другие звезды на грандиозном вечере Dream Fest в Баку

Легендарные персоны, мировые звезды, поразительный лайнап - концертная программа четвертого дня впечатляющего грандиозного музыкального фестиваля Dream Fest на берегу Каспийского моря в городе-курорте Sea Breeze, сообщает Day.Az.

Этот вечер был ознаменован выступлением легендарного Энгельберта Хампердинка, который представил полуторачасовую программу. Причем, 88-летний артист исполнял вживую! Яркий пример Мастера! Ностальгическими стали ритмы легендарной группы The Jackson - трех братьев Майкла Джексона и двух его племянников, и зажигательной программы "Королевы диско" 80-90-х CC Catch.

Своими хитами порадовали EMIN, Ани Лорак, Клава Кока, Джанни Руссо, Брэндон Стоун, Слава, Рафет Эль Роман, Ivka, Bosson, Диляра Кязымова и Джейхун Самедов. Ведущие концерта: несравненная Регина Тодоренко и звездный дуэт - Эльдар Гасымов & Нигяр Джамал. Среди гостей вечера были Алина Шпак, Ирина Дубцова, Анастасия Шубская, Сергей Бурунов, Эллаи, Гусейн Гасанов и многие другие.

Dream Fest - это новое событие в музыкальной истории Sea Breeze, атмосфера легендарного музыкального фестиваля на берегу Каспийского моря, который станет еще глобальнее. География стран исполнителей расширилась до мирового масштаба: Азербайджан, Грузия, Турция, Европа, Америка, страны СНГ. Абсолютно новый взгляд на фестивальную культуру: шесть дней грандиозного open-air, невероятные шоу, три музыкальные сцены и выступления сотни всемирно известных артистов с 23 по 28 июля. Шесть дней живой музыки, драйва и отличного настроения - все это на каспийском побережье, в любимом месте отдыха бакинцев и гостей города. Необыкновенный восточный колорит гостеприимной азербайджанской культуры является неотъемлемой частью фестиваля.

Смотреть впечатляющие концерты всю фестивальную неделю можно онлайн, благодаря прямой трансляции фестиваля в социальной сети "ВКонтакте". Телевизионную версию DREAM Fest зрители увидят на телеканале НТВ.

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