Николь Шерзингер блеснула на ковровой дорожке DreamFest в Баку в платье от азербайджанского дизайнера

Одна из главных звёзд пятого дня первого Международного музыкального фестиваля Dream Fest, который проходит на побережье города-курорта Sea Breeze в Баку, Николь Шерзингер произвела фурор на "красной дорожке", сообщает Day.Az.

Звезда мирового масштаба появилась на ковровой дорожке фестиваля в платье персикового цвета из коллекции "Sumakh by AFFFAIR" бренда "Affair" азербайджанского дизайнера Руфата Исмаила, которая была представлена на Парижской неделе моды.

Напомним, что Руфат Исмаил живет и работает в Турции, где в 2014 году основал модный бренд "Afffair". Коллекции дизайнера с успехом демонстрировались в Италии, Иране, Турции, ОАЭ и других странах. Это не первый случай, когда звезды мирового шоу-бизнеса отдают предпочтение нарядам от Руфата Исмаила. Среди них - Ашанти, Жаклин Фернандес, Аврил Лавин, Мэг Доннелли, Кэрри Андервуд, Бейонсе, Дженнифер Лопес и другие.

Dream Fest - это новое событие в музыкальной истории Sea Breeze, атмосфера легендарного музыкального фестиваля на берегу Каспийского моря, который станет еще глобальнее. География стран исполнителей расширилась до мирового масштаба: Азербайджан, Грузия, Турция, Европа, Америка, страны СНГ. Абсолютно новый взгляд на фестивальную культуру: шесть дней грандиозного open-air, невероятные шоу, три музыкальные сцены и выступления сотни всемирно известных артистов с 23 по 28 июля. Шесть дней живой музыки, драйва и отличного настроения - все это на каспийском побережье, в любимом месте отдыха бакинцев и гостей города. Необыкновенный восточный колорит гостеприимной азербайджанской культуры является неотъемлемой частью фестиваля.

Смотреть впечатляющие концерты всю фестивальную неделю можно онлайн, благодаря прямой трансляции фестиваля в социальной сети "ВКонтакте". Телевизионную версию DREAM Fest зрители увидят на телеканале НТВ.

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