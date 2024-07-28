David Foster с супругой Katharine McPhee, Стас Михайлов, Sogdiana и другие звезды на красной дорожке Dream Fest в Баку

Представляем читателям Day.Az фоторепортаж с красной дорожки пятого дня первого Международного музыкального фестиваля Dream Fest, который проходит на побережье города-курорта Sea Breeze.

Гостями Кости Bravo стали David Foster и его супруга Katharine McPhee, Брэндон Стоун, Регина Тодоренко, Алина Шпак, Никита Мартынов, Стас Михайлов, Марина Ермошкина, Ivka, Vlade Kay, Юрий Киселев, Sogdiana, Михаил Задорин и другие, которые не только красовались своими нарядами, но и ответили на вопросы СМИ.

Dream Fest - это новое событие в музыкальной истории Sea Breeze, атмосфера легендарного музыкального фестиваля на берегу Каспийского моря, который станет еще глобальнее. География стран исполнителей расширилась до мирового масштаба: Азербайджан, Грузия, Турция, Европа, Америка, страны СНГ. Абсолютно новый взгляд на фестивальную культуру: шесть дней грандиозного open-air, невероятные шоу, три музыкальные сцены и выступления сотни всемирно известных артистов с 23 по 28 июля. Шесть дней живой музыки, драйва и отличного настроения - все это на каспийском побережье, в любимом месте отдыха бакинцев и гостей города. Необыкновенный восточный колорит гостеприимной азербайджанской культуры является неотъемлемой частью фестиваля.

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