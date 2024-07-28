Красная дорожка Dream Fest в Баку

Представляем читателям Day.Az фоторепортаж с красной дорожки шестого заключительного дня первого Международного музыкального фестиваля Dream Fest в Баку.

Звезды Азербайджана, Узбекистана, Грузии, Беларуси и России прошли в ярких нарядах, ответили на вопросы ведущего Кости Bravo и представителей СМИ. Среди них Фаррух Закиров с супругой, Эмин Агаларов (Emin), Тимур Вайнштейн с супругой Яной Батыршиной, Фаик Агаев, Айгюн Кязымова, Стас Михайлов, Гусейн Гасанов, Эльдар Гасымов, Нигяр Джамал с дочерью, Никита Мартынов, Ирина Дубцова, Эллаи, Ivka, группа Cosa Nostra, Нутса Бусаладзе, Лера Бернатович, Артем Скороль. Интересно, что Тунзаля Агаева вышла в сопровождении детей с ограниченными физическими возможностями, отметив социальную значимость и с призывом "Мы все равны".

Dream Fest - это новое событие в музыкальной истории Sea Breeze, атмосфера легендарного музыкального фестиваля на берегу Каспийского моря, который станет еще глобальнее. География стран исполнителей расширилась до мирового масштаба: Азербайджан, Грузия, Турция, Европа, Америка, страны СНГ. Абсолютно новый взгляд на фестивальную культуру: шесть дней грандиозного open-air, невероятные шоу, три музыкальные сцены и выступления сотни всемирно известных артистов с 23 по 28 июля. Шесть дней живой музыки, драйва и отличного настроения - все это на каспийском побережье, в любимом месте отдыха бакинцев и гостей города. Необыкновенный восточный колорит гостеприимной азербайджанской культуры является неотъемлемой частью фестиваля.

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