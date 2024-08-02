Нюша о жизни после развода: «Божественная красота»

Певицу Нюшу раскритиковали за счастливый пост в Instagram о разводе, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Когда Вселенная дает тебе новое начало. Оно начинается с "конца". Будь благодарен "закрытым дверям". Они направляют нас к верному пути. Одно сменяет другое, и это есть движение и рост. Божественная красота в каждой точке пути", - написала она.

Однако поклонники не оценили позитивный пост певицы и написали об этом в комментариях.

"А как она могла оставить своих детей мужу? И говорить, что она будет их навещать, я не могу понять, ужасно", "Как можно было бросить детей?", "Разочаровали", - высказались они.

Накануне стало известно, что дети Нюши останутся жить в Дубае после развода певицы с предпринимателем Игорем Сивовым. По словам представителя бизнесмена, у бывших супругов нет никаких разногласий по поводу бракоразводного процесса. Они изначально урегулировали все вопросы, в том числе касающиеся имущества и воспитания их общих детей: 5-летней Серафимы-Симбы и 2-летнего Саффрона.

Весной 2024 года стало известно о расставании Нюши с Игорем Сивовым. Ради возобновления карьеры, признавалась звезда, она оставила детей на попечении отца.

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