https://news.day.az/showbiz/1679297.html Том Круз выступит на закрытии Олимпиады-2024
Том Круз выступит на закрытии Олимпиады-2024
Голливудский актер Том Круз выступит на церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru
Актер выступил с предложением к Международному олимпийскому комитету. По замыслу организаторов, Круз сможет органично связать Игры в Париже и следующую Олимпиаду, которая пройдет в Лос-Анджелесе в 2028 году.
По одной из версий, известный своими экстремальными трюками актер спустится по канату с верхней части стадиона "Стад де Франс" с олимпийским флагом.
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