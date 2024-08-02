Том Круз выступит на закрытии Олимпиады-2024

Голливудский актер Том Круз выступит на церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru

Актер выступил с предложением к Международному олимпийскому комитету. По замыслу организаторов, Круз сможет органично связать Игры в Париже и следующую Олимпиаду, которая пройдет в Лос-Анджелесе в 2028 году.

По одной из версий, известный своими экстремальными трюками актер спустится по канату с верхней части стадиона "Стад де Франс" с олимпийским флагом.

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