Опубликованы предварительные кадры нескольких ожидаемых мировых сериалов

HBO опубликовал предварительные кадры нескольких долгожданных сериалов. В частности, появились превью второго сезона "Одни из нас" и первого сезона приквела "Игры престолов" "Рыцарь Семи Королевств", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Также вышли трейлеры третьего сезона "Белого лотоса", спин-оффа "Оно: Добро пожаловать в Дерри" и ряд других.

HBO покажет в новом сезоне 3-й сезон "Индустрии", четвертый и последний сезон "Моей гениальной подруги", анимационный сериал для взрослых из вселенной DC "Монстры-коммандос", спин-офф-драмы "Дюна: Пророчество" и спин-офф-сериал "Бэтмен".

В марте вышли два трейлера второго сезона сериала "Дом дракона" о противостоянии крупных кланов.

В честь второго сезона приквела "Игры престолов" стриминг выпустил два трейлера: "зеленый" и "черный". Первый рассказывает об истории конфликта между крупными семьями со стороны королевы Алисенты, которая намерена уничтожить "черную" команду принцессы Рейниры. HBO предлагал фанатам серии выбрать свою сторону и анонсировал дату выхода нового сезона - 16 июня 2024 года.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!