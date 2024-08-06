Голливудский актер Бен Аффлек неожиданно сменил имидж на фоне слухов о предстоящем разводе с певицей Дженнифер Лопес. Снимки телезвезды публикует People, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Папарацци запечатлели 51-летнего Аффлека на мотоцикле в Лос-Анджелесе. На размещенных кадрах видно, что знаменитость изменил прическу, сбрив волосы. Мужчину запечатлели в футболке Red Hot Chili Peppers и байкерской кожаной куртке.

Слухи о скором разводе голливудского актера Бена Аффлека и американской певицы Дженнифер Лопес спустя два года брака появились в середине мая. По данным инсайдеров, артист уже съехал из их общего пентхауса, и супруги начали подготовку к бракоразводному процессу.

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