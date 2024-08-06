Леонардо Ди Каприо получил травму во время отдыха на яхте

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо получил травму во время отдыха на Сардинии. Об этом сообщает издание TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

5 августа Леонардо Ди Каприо со своей возлюбленной, моделью Витторией Черетти, и друзьями катался на яхте. Когда актер купался в Средиземном море, его ужалила медуза. Папарацци засняли, как манекенщица осматривала красное пятно на ноге Ди Каприо. По информации журналистов, актеру быстро обработали рану, он почти не пострадал.

Слухи о романе Леонардо Ди Каприо с моделью Витторией Черетти появились в мае 2023 года. Тогда их заметили во время прогулки в Каннах. В начале сентября актера и модель засняли за поцелуями в ночном клубе на Ибице. В конце февраля знаменитостей подловили во время прогулки в Лос-Анджелесе. Недавно влюбленные спровоцировали сплетни о помолвке. Папарацци заметили на безымянном пальце Виттории Черетти кольцо. Однако вскоре инсайдер заявил, что Ди Каприо пока не готов к такому серьезному шагу.

7 июня Виттории Черетти исполнилось 26 лет. После дня рождения фанаты начали обсуждать возможное расставание модели с Леонардо Ди Каприо. Как известно, голливудский актер предпочитает встречаться с манекенщицами 25 лет.

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