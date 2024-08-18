Николь Кидман рассказала, почему не ездит на спорткаре от мужа

Актриса Николь Кидман рассказала, почему не ездит на спорткаре, подаренном мужем Китом Урбаном. Как передает Day.Az, историей она поделилась с Vogue.

Николь Кидман заявила, что не пользуется подаренным мужем, певцом Китом Урбаном, Lamborghini Urus, стоимость которого составляет $402 тысячи (около 34 миллионов рублей).

"Мой муж купил мне Lamborghini, но я езжу на Subaru. Вы можете забрать меня на чем угодно, и я буду счастлива. Главное, чтобы в машине был кондиционер", - рассказала актриса.

С 2005 года Кидман состоит в отношениях с австралийским певцом Китом Урбаном. У пары двое общих детей: помимо Сандей Роуз, они воспитывают 13-летнюю Фэйт Маргарет. Супруги не скрывают, что девочек выносили суррогатные матери.

У актрисы также есть двое приемных детей, которых она усыновила в браке с коллегой Томом Крузом. После развода артистов в 2001 году их дочь Изабелла Джейн и сын Коннор Энтони предпочли остаться с отцом. Кидман признавалась в интервью, что тяжело переживала разлуку. Позже звезде удалось на некоторое время возобновить общение с Изабеллой, но Коннор отказался идти "на мировую". По словам инсайдеров, уже несколько лет актриса не контактирует с приемными детьми.

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