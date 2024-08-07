Джей Ло чувствует себя очень плохо из-за предстоящего развода с Беном Аффлеком.

Как передает Day.Az, певица, по словам приближенного к ней инсайдера, зла на бывшего, потому что изначально идея "войти в одну реку дважды" была его.

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