Дрейк выложил 100 гигабайт неизданных треков

Рэпер Дрейк выложил в общий доступ неизданные ранее треки объемом более 100 гигабайт. Записи можно послушать на специальном сайте 100gigs.org, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Новые треки исполнителя выложены в папке New, среди них можно найти фиты с Young Thug, 21 Savage и другими известными исполнителями. На сайте также можно найти другие интересные материалы: кадры со съемок клипов и бекстейдж-записи, концертные видео.

Интересно, что в одном из опубликованных роликов видно, как музыкант исполняет мелодию, из которой потом получится припев песни Yikes его коллеги Канье Уэста.

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