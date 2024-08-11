https://news.day.az/showbiz/1680409.html Режиссер Дэвид Линч сообщил о неизлечимой болезни
Режиссер Дэвид Линч сообщил о неизлечимой болезни
Известный режиссер Дэвид Линч сообщил, что ему диагностировали эмфизему легких. Об этом 78-летний автор культового "Твин Пикса" рассказал в интервью журналу Sight & Sound, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По словам режиссера, из-за неизлечимой болезни он больше не может выходить из дома.
"Теперь я прикован к дому, нравится мне это или нет. В моем сегодняшнем состоянии было бы очень плохо подхватить даже простуду", - сообщил Линч.
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