Режиссер Дэвид Линч сообщил о неизлечимой болезни

Известный режиссер Дэвид Линч сообщил, что ему диагностировали эмфизему легких. Об этом 78-летний автор культового "Твин Пикса" рассказал в интервью журналу Sight & Sound, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам режиссера, из-за неизлечимой болезни он больше не может выходить из дома.

"Теперь я прикован к дому, нравится мне это или нет. В моем сегодняшнем состоянии было бы очень плохо подхватить даже простуду", - сообщил Линч.

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