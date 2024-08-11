Леди Гага хочет заключить брачный договор со своим женихом

Певица Леди Гага решила заключить брачный договор со своим женихом, предпринимателем Майклом Полански. Об этом сообщает издание In Touch Weekly, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инсайдер из окружения знаменитостей заявил, что Леди Гага и Майкл Полански обсуждают заключение брачного контракта перед предстоящей свадьбой. По словам источника, бизнесмен понимает, что певица, чье состояние оценивается в $900 миллионов, хотела бы обезопасить себя, и идет ей навстречу. Отмечается, что состояние предпринимателя - $600 миллионов.

"У обеих сторон много активов, и брачный договор просто все прояснит. Это не создало между ними никакого напряжения - на самом деле, все стало проще. Им не терпится пожениться", - заявил инсайдер.

Леди Гага состоит в отношениях с предпринимателем Майклом Полански с 2019 года. Он является выпускником Гарвардского университета. Полански занимался благотворительными проектами компании Parker Group, которую создал Шон Паркер, сооснователь Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Леди Гага старается не афишировать свою личную жизнь, поэтому редко появляется на публике вместе с возлюбленным.

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