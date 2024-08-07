Помощница Бритни Спирс раскрыла, кто может сыграть звезду

Бывшая помощница и доверенное лицо певицы Бритни Спирс Фелиция Кюлотта раскрыла, кто может сыграть звезду в готовящемся байопике. Об этом она рассказала TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Кюлотты, звезда "Американской истории ужасов" Эмма Робертс была бы идеальным выбором для роли Бритни.

Ее саму, продолжает Кюлотта, могла бы сыграть Дрю Бэрримор, а роль Джастина Тимберлейка, встречавшегося с Бритни Спирс на заре ее карьеры, можно было бы отдать Тимоти Шаламе.

Отношения Бритни и Джастина стали основной частью мемуаров певицы "Женщина во мне", в которых она подробно описала сделанный от певца в 19 лет аборт и разрыв с артистом. По словам Кюлотты, она была рядом со Спирс, когда та решила принять таблетки для прерывания беременности.

Мемуары певицы вышли в октябре 2023 года и были проданы тиражом более 2,5 млн экземпляров только в США. Universal выиграла права на них на аукционе.

Режиссером фильма станет Джон М. Чу, снимавший документальный фильм про певца Джастина Бибера и "Иллюзию обмана 2", а продюсером - Марк Платт. Бритни будет контролировать процесс съемок.

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