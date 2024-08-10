Николаса Кейджа хотели пригласить в «Дэдпула и Росомаху»

Актер Николас Кейдж мог появиться в роли супергероя в главном хите этого года - фильме "Дэдпул и Росомаха". Об этом изданию Variety сообщил Райан Рейнольдс, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам исполнителя главной роли в марвеловском фильме, создатели картины обсуждали с Кейджем его возможное появление в роли Призрачного гонщика, которого актер ранее играл в одноименной экранизации. Однако дальше обсуждения дело так и не зашло.

"Я совершенно точно знаю, что они обсуждали детали проекта. Да, но... увы", - заявил Рейнольдс.

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