Американская актриса и фотомодель канадского происхождения Памела Андерсон объяснила отказ от макияжа. Соответствующее интервью публикует издание Better Home & Garden, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

57-летняя звезда "Спасателей Малибу" рассказала, что она больше не тот человек, которым была раньше. По ее словам, она всегда хотела быть домохозяйкой и отказ от макияжа - это лишь начало нового пути. "Я не думаю, что я когда-либо стремилась к совершенству. Но где-то я начала думать, что хочу бросить вызов идее красоты и этой маске, которую мы надеваем. Как только я сняла маску, весь мир открылся", - отметила знаменитость.

Кроме того, в разговоре с журналистами Андерсон объяснила, что устала тратить время на макияж и грим. "Просто так получилось, что на Парижской неделе моды я сказала, что не собираюсь сидеть в кресле визажиста три часа и пойду в Лувр", - призналась собеседница портала.

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