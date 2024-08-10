Адель объявила о помолвке со спортивным агентом Ричем Полом

Британская певица Адель подтвердила помолвку со спортивным агентом Ричем Полом, в отношениях с которым состоит с 2021 года, сообщила газета Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Адель наконец подтвердила свою помолвку с Ричем Полом во время своего концерта в Мюнхене в пятницу вечером", - пишет издание.

По информации журналистов, в июле 36-летняя Адель и 42-летний Пол тайно обручились после того, как мужчина сделал певице предложение в ее родном Тоттенхэме.

Во время выступления в Мюнхене Адель ответила просившему ее руки и сердца поклоннику, что уже выходит замуж, говорится в материале.

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