Стало известно, когда Брэдли Купер и Джиджи Хадид сыграют свадьбу

Актер Брэдли Купер и модель Джиджи Хадид запланировали свадьбу на 2025 год. Об этом сообщает She Finds, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инсайдер издания заявил, что пара намерена "провести остаток жизни вместе".

"Никого не должно удивлять, что они обручатся и поженятся в течение следующего года", - заявил он.

Он также добавил, что о свадьбе они разговаривали, когда еще только начали встречаться.

"Это даже не вопрос. Они обсуждали семью и брак на раннем этапе своих отношений", - заключил инсайдер издания.

В октябре прошлого года появились слухи о романе модели с Брэдли Купером. Тогда Джиджи Хадид впервые заметили на свидании с актером. Пара ужинала в Нью-Йорке. После этого звезд засняли во время прогулки по городу. В начале января модель появилась на публике с матерью артиста после церемонии вручения премии "Золотой глобус". Семья общалась весь вечер, а после покинула мероприятие на разных автомобилях.

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