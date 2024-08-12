Продолжение «Джокера»

В сентябре в конкурсе Венецианского фестиваля состоится премьера одного из самых ожидаемых фильмов года - сиквела "Джокер: Безумие на двоих" Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом и Леди Гагой.

Как передает Day.Az, Lenta.ru рассказывает обо всем, что известно о продолжении блокбастера, которое неожиданно обращается к жанру психиатрического мюзикла.

О чем фильм "Джокер: Безумие на двоих"?

Прошло два года с тех пор, как преступник и психопат Артур Флек стал гостем на телешоу Мюррея Франклина и застрелил популярного ведущего в прямом эфире, спровоцировав общественные беспорядки. Не сумевшего скрыться в толпе протестующих подражателей Артура поймали и доставили в психиатрическую больницу Аркхем. Его лечащим врачом стала Харлин Ли Куинн, которая немедленно влюбилась в интересного пациента - и заразилась его безумием. Вернее, если быть медицински точными, индуцированным бредовым расстройством (именно так дословно переводится Folie à Deux из оригинального названия). Пока этот сумасшедший роман набирает обороты, жители Готэма из числа последователей Джокера строят планы его освобождения. Поторопиться их заставляет намерение прокурора Харви Дента заставить Флека ответить за свои преступления по всей строгости закона.

Кто сыграл главные роли?

"Это та роль, о которой я всю жизнь мечтал. Я не знаю, есть ли нам еще что сказать об этом герое, и в то же время я вижу бесконечные пути для его развития... В любом случае это было бы интересно", - так в 2019-м Хоакин Феникс оценил перспективы возвращения к образу Артура Флека. Сейчас задним числом кажется, что судьба сиквела была фактически решена в тот самый момент, а все остальное время потребовалось на решение многочисленных организационных вопросов. Партнершей Феникса и новой Харли Куинн стала Леди Гага, и у этого решения есть очевидный резон, поскольку "Безумие на двоих" изначально было задумано как мюзикл. Среди дебютантов вселенной "Джокера" отметим также Гарри Лоути из сериала "Индустрия", который стал новым Харви Дентом. Напомним, что в комиксах DC благородный прокурор со временем превратится в злодея по прозвищу Двуликий. К роли соседки и воображаемой возлюбленной Артура Софи Дюмонд вернется Зази Битц. Эта героиня, по-видимому, будет пытаться вырвать Флека из пасти безумия. Кроме того, в фильме появятся Кэтрин Киннер в роли адвоката героя, журналист Пэдди Мейерс в исполнении Стива Кугана и Брендан Глисон, роль которого пока не разглашается. Глисон, впрочем, заявил, что согласился на нее из-за восторга от первого фильма, но был "слегка напуган" тем, что ему предстоит делать в кадре.

Как создавался сиквел "Джокера"?

По словам Тодда Филлипса, "Джокер" с самого начала был задуман отдельным фильмом, вдохновленным классикой Нового Голливуда, вроде "Таксиста" Мартина Скорсезе. Однако уже вскоре после премьеры режиссер сказал, что не отрицает возможности продолжения, если появится достойная идея.

Новый "Джокер" по-прежнему не входит в расширенную киновселенную DC, которой руководит Джеймс Ганн. Следующий "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном и сериал про Пингвина с Колином Фарреллом разворачиваются в другом мире, хотя Филлипс и обмолвился, что не прочь сделать спин-офф "Джокера", в котором предстанет альтернативная версия Бэтмена. Кроме того, режиссер отметил, что Артур Флек в новом фильме так и не станет королем гангстеров: "Безумие на двоих" - это фильм не о криминальной карьере, а более глубокое погружение в израненную психику героя. В качестве соавтора сценария второго "Джокера" вновь выступил Скотт Сильвер - кроме первого фильма, на его счету "Боец" и "8 миля".

Что касается кастинговых решений, то слухи об участии Леди Гаги были среди первых новостей о проекте. Певица признается, что для исполнения музыкальных номеров в "Безумии на двоих" ей пришлось отказаться от всего своего профессионального опыта. "Когда я на сцене, я знаю, как правильно дышать, как не сбиваться с ритма и не лажать. Ли всего этого не знает, так что то, что вы услышите, - это часть моего погружения в персонажа и слияния с ней", - рассказывает певица. Для фильма было создано 15 музыкальных номеров.

Съемки прошли в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке между декабрем 2022-го и апрелем 2023-го. Оператором фильма вновь стал Лоуренс Шер - он снимал не только "Джокера", но и другие фильмы Филлипса, включая трилогию "Мальчишник в Вегасе". По словам Шера, важным источником вдохновения стали находки Фрэнсиса Форда Копполы, сделанные им в недооцененном и провалившемся в прокате мюзикле "От всего сердца". Съемки сцены, в которой героиня Гаги фигурирует на лестнице суда, запруженной людьми в костюмах Джокера, проводились во время суда над Дональдом Трампом. Некоторые случайные свидетели даже связали эти два события. Роль больницы Аркхем в "Безумии на двоих" исполнил заброшенный госпиталь в штате Нью-Джерси.

Что говорят о "Джокере: Безумие на двоих" его создатели?

Тодд Филлипс подчеркивает, что его фильм не основан ни на каком конкретном комиксе, так что его руки были развязаны. По словам Леди Гаги, имя ее героини - Ли - неслучайно отличается от привычного для ее героини Харли. Певица считает, что поклонники комиксов будут очень удивлены той историей, которую рассказывает новый фильм. Также известно, что первым зрителем отснятого материала стал Джеймс Ганн, к рекомендациям которого Филлипс не мог не прислушаться.

Когда выйдет "Джокер: Безумие на двоих"?

Премьера фильма состоится в конкурсной программе Венецианского кинофестиваля, который пройдет с 28 августа по 7 сентября. Напомним, что пять лет назад первый "Джокер" уже выиграл в том же конкурсе главную награду - "Золотого льва".

В американский прокат фильм выйдет 4 октября - как только в залах, оборудованных технологией IMAX, закончатся показы "Мегалополиса" Копполы, выходящего неделей ранее. В российском параллельном прокате "Безумие на двоих" планируют начать показывать 10 октября.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!