https://news.day.az/showbiz/1681385.html Дженнифер Лопес сияет улыбкой - ФОТО
Дженнифер Лопес сияет улыбкой - ФОТО
Дженнифер Лопес сияет улыбкой, выходя в Беверли-Хиллз со своим обручальным кольцом, передает Day.Az.
Американская актриса и певица Дженнифер Лопес засветила на своей руке обручальное кольцо с бриллиантом от ее бывшего мужа, актера Бена Аффлека. Правда, суперзвезда надела ее на правую руку вместо левой.
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