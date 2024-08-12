Дженнифер Лопес сияет улыбкой, выходя в Беверли-Хиллз со своим обручальным кольцом, передает Day.Az.

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес засветила на своей руке обручальное кольцо с бриллиантом от ее бывшего мужа, актера Бена Аффлека. Правда, суперзвезда надела ее на правую руку вместо левой.

@celebrinews

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!